نيجيرفان بارزاني بعيد "أربعينية الصيف" يجدد تعهده بالدفاع عن حقوق الإيزيديين

شفق نيوز - أربيل

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، في العراق والعالم بمناسبة حلول عيد بعيد أربعينية الصيف، مجدداً تعهده لهم بالدفاع عن حقوقهم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة، "أهنئ بحرارة جميع مواطنينا الإيزيديين في كوردستان والعراق وحول العالم بمناسبة عيدهم الصيفي الأربعين، أتمنى لهم جميعًا عيدًا مليئًا بالسلام والسكينة".

وأضاف "أؤكد لجميع اخواتي واخوتي الإيزيديين أننا سنظل دائمًا ندعمهم وندافع عن حقوقهم، وستبقى كوردستان بلدًا للتعايش بين مكوناته كافة".