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نيجيرفان بارزاني: بعد مؤتمر الديمقراطي سنبدأ حواراً حقيقياً مع الأحزاب الكوردستانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-03T14:51:55+0000
نيجيرفان بارزاني: بعد مؤتمر الديمقراطي سنبدأ حواراً حقيقياً مع الأحزاب الكوردستانية

شفق نيوز/ أعلن نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، إطلاق حوار وصفه بالحقيقي مع الأحزاب الكوردستانية، كما أكد ضرورة حل المشاكل مع الشركاء.

وقال بارزاني في مؤتمر خلال مؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن الحزب قوة رئيسية في إقليم كوردستان ومن أكبر القوى السياسية وأكثرها نفوذاً في العراق، لذا فإن نجاح المؤتمر هو انتصار للعراق وإقليم كوردستان.

وأضاف أن الشعب الكوردي حقق العديد من الإنجازات التاريخية، وكان للرئيس بارزاني دورا كبيرا، بالإضافة إلى ذلك يجب زيادة دور المرأة في المجتمع الكوردي.

وتطرق نيجيرفان بارزاني للأوضاع المشتركة مع العراق، وأكد أن على القوى السياسية العراقية والحكومة أن تفتح مفاوضات جديدة مع التيار الصدري.

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