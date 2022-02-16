نيجيرفان بارزاني بشأن قرار المحكمة الاتحادية: هذه الخطوات لا تخدم الاستقرار في البلاد

شفق نيوز/ أعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم أنه "لا يخدم الإستقرار في البلاد"، مجددا موقف الإقليم بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد استناداً للدستور العراقي الدائم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي هذا الصدد، طرح الرئيس نيجيرفان بارزاني قراءته لطريقة إصدار القرار المذكور والمضي باتجاه الحل، مجدداً التأكيد على أن المرحلة التي يمر بها العراق تدعو المحكمة الاتحادية وكل الأطراف العراقية إلى السعي لإيجاد الحلول للمشاكل.

وأوضح أن إقليم كوردستان أبدى دائماً التزامه بحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات لا يخدم الاستقرار في البلد، لهذا يجب علينا جميعاً أن نعمل من أجل الحل وحفظ الاستقرار.

وبحسب البيان فإنه في الاجتماع، اتفق الجانبان في الرأي بأن أصدقاء العراق كانوا يتطلعون بعد انتخابات أكتوبر الماضي النيابية، أن تتشكل الحكومة ويتحقق الاستقرار وتتقدم العملية الديمقراطية في العراق، وأكدا كذلك على أهمية التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وخاصة في مواجهة الإرهاب الذي لا يزال يشكل خطراً حقيقياً في العراق وسوريا.

كما أشار البيان إلى أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان شكلت محوراً آخر للاجتماع أكد فيه نيجيرفان بارزاني أن رئاسة إقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة تعمل وتتواصل مع الأطراف السياسية لكي تجرى الانتخابات في موعدها.

وبحث الجانبان أحوال البيشمركة وخطوات الإصلاح وعملية توحيدهم ومساندة أمريكا والدول الأخرى الصديقة في هذا المجال، واتفقا على أنه بالرغم من الخطوات الجيدة المتخذة في هذا الاتجاه، لا تزال العملية بحاجة إلى المزيد من العمل وأن استمرار مساندة أمريكا وأصدقاء إقليم كوردستان مطلوب.

القطاع الاقتصادي وأهمية الأمن والاستقرار في تشجيع تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في إقليم كوردستان والعراق، أهمية استقلال المحاكم في العراق وإقليم كوردستان واستمرار تعاون وشراكة العراق مع المجتمع الدولي، أمور شغلت محاور أخرى للاجتماع/ كما في البيان الرئاسي.