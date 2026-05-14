نيجيرفان بارزاني بشأن صدور حكم الإعدام بحق "عجاج التكريتي": يمثل انتصاراً وتحقيقاً للعدالة

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عن ترحيبه بقرار الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق (عجاج التكريتي)، الملقب بـ"جلاد نقرة سلمان".

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان إن "هذا القرار يمثل انتصاراً وتحقيقاً للعدالة، وهو بمثابة الحد الأدنى من مواساة ذوي المؤنفلين"، مشيداً بجهود القضاء، ومحامي الحق الشخصي، "وكل الذين ساهموا في نيل المجرم جزاءه القانوني".

وأضاف أن "معاقبة هذا المجرم بعد مرور سنوات طويلة هي رسالة واضحة مفادها أن جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحق شعب كوردستان لا تسقط بالتقادم أبداً، وأن يد العدالة ستطال المجرمين مهما طال الزمن"، مؤكداً "لقد أُثبت اليوم مرة أخرى أن إرادة الحق والحياة أقوى من كل أشكال الظلم والوحشية".

وجدد رئيس الاقليم تأكيده على "ضرورة قيام الحكومة العراقية الاتحادية بواجبها في تعويض ضحايا الأنفال مادياً ومعنوياً عن الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية العراقية العليا على أنها إبادة جماعية".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم، حكماً بالإعدام بحق المدان عجاج أحمد حردان التكريتي، وهو أحد الضباط السابقين في جهاز نظام البعث بمديرية أمن سجن "نقرة سلمان" الشهير في بادية السماوة.