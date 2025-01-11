نيجيرفان بارزاني بشأن انتخاب عون: نتطلع لتعزيز التعاون بين كوردستان ولبنان

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بمناسبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان.

واعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا" عن تمنياته لعون "بالنجاح في قيادة لبنان نحو الاستقرار والازدهار".

وأضاف "نؤكد تطلعنا لتعزيز التعاون بين إقليم كوردستان ولبنان بما يخدم مصالحنا المشتركة".

وانتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون، رئيسا جديدا للبنان، بعد جولة انتخابية ثانية، ظهر أول أمس الخميس.

وحصل عون على 99 صوتا من أصل 128 في الجولة الثانية بعدما لم يحصل عون على أكثرية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة خلال الدورة الأولى من اقتراع النواب قبل ذلك.

ويكون عون بذلك الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور للمنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022.