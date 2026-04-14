نيجيرفان بارزاني بذكرى الأنفال: سنواصل السعي للاعتراف الدولي بـ "الإبادة" والتعويض مسؤولية بغداد

جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، تأكيده بمواصلة العمل من أجل تحقيق إقرار دولي لعمليات الأنفال على أنها "جريمة إبادة جماعية"، مكرراً دعوته للحكومة الاتحادية لتعويض المتضررين من ضحايا تلك العمليات.

جاء ذلك في بيان أصدره الرئيس بذكرى مرور 38 عاماً على حملات الأنفال التي شنها النظام العراقي السابق في عام 1988، والتي راح ضحيتها أكثر من 182 ألفاً من مختلف الفئات العمرية، معتبراً أن "الأنفال لم تكن مجرد جريمة، بل كانت محاولة عقيمة لإبادة شعب مسالم بأكمله، لا تزال آثار جروحها باقية في جسد الوطن إلى اليوم".

وجدد تأكيده أن من مسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً. استناداً إلى ما أقرته المحكمة الجنائية العراقية العليا بهذا الصدد.

أما على المستوى الدولي، شدد رئيس الاقليم على مواصلة جهوده "من أجل الاعتراف بالأنفال كجريمة إبادة جماعية"، مضيفا "لن ندخر جهداً في مواصلة واجبنا الإنساني والوطني في البحث عن رفات الشهداء وإعادتها إلى أحضان الوطن، كما يجب تقديم المزيد من الخدمات لعوائل ضحايا الأنفال بكل ما أوتينا من قدرة".

وختاماً شدد نيجيرفان بارزاني على أن "حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان وصون مكتسباتنا لا يتحقق إلا من خلال التلاحم والعمل المشترك بين جميع القوى السياسية والمكونات. فهذا هو أسمى درجات الوفاء لدماء الشهداء، وهو الضمان لمستقبل أفضل لأجيالنا التي نتطلع إليها بعين الأمل".