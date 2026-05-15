نيجيرفان بارزاني بذكرى الـ64 لتأسيس إتحاد معلمي كوردستان يؤكد دعمه الكامل لمطالبهم "المشروعة"

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان بمناسبة الذكرى الـ64 لتأسيس الاتحاد، متمناً لهم النجاح والاستمرار في أداء رسالتهم "المقدسة".

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة، "لقد أثبت معلمو كوردستان دائماً أنهم ليسوا مجرد مدرسين فحسب، بل هم مربون حريصون ورواد في حماية الهوية واللغة والقيم السامية لشعبنا. ففي مراحل الثورة والنضال كانوا خندقاً للوعي، وفي الأيام الصعبة ما بعد التحرير، وبإخلاصهم وصمودهم، لم يسمحوا لعملية التربية والتعليم أن تتوقف".

وأضاف أن "المعلمين هم الركيزة الأساسية لأي تغيير وتقدم في المجتمع"، مؤكداً أن "تنمية قدرات المعلمين هي الاستثمار الحقيقي في مستقبل أجيالنا. لذا، أؤكد مرة أخرى كامل دعمي لمطالبهم المشروعة وتوفير حياة ومعيشة لائقة للمعلمين تتناسب مع مهامهم ومكانتهم وجهودهم".