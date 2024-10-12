نيجيرفان بارزاني: انتصارنا في الانتخابات هو فوز لكوردستان

شفق نيوز/ أكد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان يوم السبت، اهمية انتخابات برلمان اقليم كوردستان لتجديد الشرعية.

وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال مشاركة في مهرجان انتخابي للحزب الديمقراطي في دهوك وتابعتها وكالة شفق نيوز؛ "انا واخي مسرور بارزاني و قيادة الحزب الديمقراطي نجتمع هنا في هذه المحافظة الصامدة لتجديد العهد لمنهج بارزاني الخالد ونسجل انتصارا تاريخيا اخرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف أن "هذه الانتخابات مهمة جدا للحزب الديمقراطي و جميع اهالي كوردستان".

وأوضح أن الانتخابات "مهمة لكوردستان لتجديد شرعية مؤسساتنا ومهمة الحزب الديمقراطي لتحقيق الفوز لأن فوز الحزب الديمقراطي هو فوز لكوردستان".

وتابع أن "فوز الحزب الديمقراطي هو ضامن لحقوق جميع مكونات كوردستان وهو ضمان لمستقبل اكثر اشراقا لكوردستان".

ولفت إلى أن "المنطقة مليئة بالتعقيدات وفي هذه المنطقة نحتاج الى قيادة قوية وحزب قوي وبلا شك هذه القيادة هي الحزب الديمقراطي وهذا الحزب هو الحزب الديمقراطي".