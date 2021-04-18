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نيجيرفان بارزاني: الأوضاع المتوترة في سوريا لن تُحل في يوم وليلة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T10:57:57+0000
نيجيرفان بارزاني: الأوضاع المتوترة في سوريا لن تُحل في يوم وليلة

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قبل ظهر اليوم الأحد ديفيد براونشتاین نائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل الامريكي العام في إقليم كوردستان جرى بحث آخر المستجدات في الوضع السوري بشكل عام، ودور امريكا والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، وحضور القوى الدولية، ووضع شمال وشرق سوريا، وأهمية الاستقرار، والحوار بين الجهات الكوردية والمسؤولين في ذلك البلد.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن الاوضاع المتوترة في سوريا لن تُعالج في يوم وليلة، والخيار العسكري ليس حلا، وينبغي حل المشكلة السورية عبر الخيار السياسي والحوار.

وحول المسألة الكوردية في سوريا أكد رئيس الإقليم على ضرورة معالجتها ضمن أطار سوريا.

وعن مهام امريكا والتحالف الدولي أكد الرئيس بارزاني أن خطر داعش مايزال حقيقيا في سوريا لذا يتعين استمرار دعم ومساندة امريكا والتحالف الدولي للقوى والجهات المتحالفة في سوريا للتصدي للإرهاب.

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