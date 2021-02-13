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نيجيرفان بارزاني: الإنجاز الاماراتي مصدر إلهام للشرق الأوسط

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-13T13:30:57+0000
نيجيرفان بارزاني: الإنجاز الاماراتي مصدر إلهام للشرق الأوسط

شفق نيوز/ قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، التهنئة إلى الشعب الاماراتي بنجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره بكوكب المريخ.

وقال بارزاني في تغريدة على موقع تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أهنئ شعب وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجاز مهمة المريخ".

وأشار إلى أن "هذا الإنجاز المهم هو مصدر إلهام للناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".

وكانت الإمارات قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عن نجاح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مداره بكوكب المريخ، لتصبح أول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز.

وقطع مسبار الأمل مسافة 493.5 مليون كيلومتر للوصول إلى الكوكب الأحمر قبل أن يتخذ في المرحلة العلمية مداراً بيضاوياً حول المريخ على ارتفاع يتراوح بين 20,000 إلى 43,000 كيلومتر، يستغرق فيه المسبار 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.

ويُعد المدار الذي اختاره فريق الإمارات لاستكشاف المريخ مبتكرا للغاية وفريدا من نوعه وسيسمح لمسبار الأمل بإمداد المجتمع العلمي بأول صورة متكاملة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ وطقسه على مدار 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع.

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