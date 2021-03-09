نيجيرفان بارزاني: النازحون واللاجئون في كوردستان بحاجة لمزيد من المساعدة والدعم الدوليين

شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان قبل ظهر اليوم، الثلاثاء تريستان أزبي وزير الدولة لشؤون المسيحيين في الحكومة الهنغارية.

وعبر بارزاني خلال اللقاء عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للمساعدات العسكرية والإنسانية الهنغارية للاجئين والنازحين في إقليم كوردستان وخاصة المسيحيين والإيزيديين، مؤكداً أن النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان بحاجة إلى المزيد من المساعدة والدعم الدوليين، وفقا لبيان رئاسي.

وفي اللقاء الذي حضره إسطيفان أمري القنصل العام الهنغاري في أربيل، شدد تريستان أزبيج على استمرار التزام بلاده بالشراكة مع إقليم كوردستان ومساعدة النازحين واللاجئين.

كما عبر الرئيس بارزاني عن شكر وتقدير هنغاريا لثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر بين المكونات الدينية والقومية في كوردستان واصفاً زيارة قداسة البابا إلى إقليم كوردستان بأنها رسالة هامة وتثمين لهذه الثقافة، آملاً أن تكون الزيارة دافعاً لتعميق الثقافة هذه.

وشكل وباء كوفيد-١٩ وعملية التطعيم باللقاح المضاد للفايروس، تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق وبين هنغاريا، أحوال النازحين واللاجئين ومسألة عودتهم إلى ديارهم ومناطقهم، مخاطر الإرهاب، عودة داعش للظهور ومسائل أخرى تهم الجانبين، محاور أخرى في اللقاء.