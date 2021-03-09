سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني: النازحون واللاجئون في كوردستان بحاجة لمزيد من المساعدة والدعم الدوليين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-09T12:24:12+0000
نيجيرفان بارزاني: النازحون واللاجئون في كوردستان بحاجة لمزيد من المساعدة والدعم الدوليين

شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان قبل ظهر اليوم، الثلاثاء تريستان أزبي وزير الدولة لشؤون المسيحيين في الحكومة الهنغارية.

وعبر بارزاني خلال اللقاء عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للمساعدات العسكرية والإنسانية الهنغارية للاجئين والنازحين في إقليم كوردستان وخاصة المسيحيين والإيزيديين، مؤكداً أن النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان بحاجة إلى المزيد من المساعدة والدعم الدوليين، وفقا لبيان رئاسي.

وفي اللقاء الذي حضره إسطيفان أمري القنصل العام الهنغاري في أربيل، شدد تريستان أزبيج على استمرار التزام بلاده بالشراكة مع إقليم كوردستان ومساعدة النازحين واللاجئين.

كما عبر الرئيس بارزاني عن شكر وتقدير هنغاريا لثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر بين المكونات الدينية والقومية في كوردستان واصفاً زيارة قداسة البابا إلى إقليم كوردستان بأنها رسالة هامة وتثمين لهذه الثقافة، آملاً أن تكون الزيارة دافعاً لتعميق الثقافة هذه.

وشكل وباء كوفيد-١٩ وعملية التطعيم باللقاح المضاد للفايروس، تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق وبين هنغاريا، أحوال النازحين واللاجئين ومسألة عودتهم إلى ديارهم ومناطقهم، مخاطر الإرهاب، عودة داعش للظهور ومسائل أخرى تهم الجانبين، محاور أخرى في اللقاء.

related

رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

Date: 2019-06-19 19:34:52
رئيس اقليم كوردستان يتعهد للأمم المتحدة بـ"تحقيق العدالة" في ملف مهم

اجتماع رئاسة كوردستان يحدد الخطوط العريضة للتفاهمات على تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2020-02-11 15:23:59
اجتماع رئاسة كوردستان يحدد الخطوط العريضة للتفاهمات على تشكيل الحكومة العراقية

رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

Date: 2019-07-17 13:18:01
رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

شخصيات رسمية بارزة تحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لكوردستان

Date: 2019-06-09 13:51:05
شخصيات رسمية بارزة تحضر تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لكوردستان

بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق

Date: 2019-09-16 15:05:19
بارزاني يوجه طلباً للمحكمة الجنائية العليا في العراق

رئيس اقليم كوردستان يستعرض "ظروفا صعبة" متزامنة مع نوروز: سنجتازها وننتصر

Date: 2020-03-20 11:56:03
رئيس اقليم كوردستان يستعرض "ظروفا صعبة" متزامنة مع نوروز: سنجتازها وننتصر

نيجيرفان بارزاني يشدد على تعويض النازحين وخاصة الإيزيديين والمسيحيين

Date: 2020-07-26 11:32:14
نيجيرفان بارزاني يشدد على تعويض النازحين وخاصة الإيزيديين والمسيحيين

بارزاني مهنئاً اتحاد علماء الدين: نؤكد على تراث حب الإنسانية وقبول الآخر في كوردستان

Date: 2019-09-21 11:23:27
بارزاني مهنئاً اتحاد علماء الدين: نؤكد على تراث حب الإنسانية وقبول الآخر في كوردستان