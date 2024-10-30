نيجيرفان بارزاني: المعارضة عامل مساعدة للحكومة والمشاركة الواسعة للناخبين تضعنا أمام امتحان كبير

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، على أن وجود المعارضة في أي نظام سياسي لا يعني أنهم أعداء بل قد يكونوا عامل مساعدة للحكومة، فيما شدد على أن المشاركة الواسعة للناخبين الكورد في انتخابات برلمان الإقليم تضع جميع الأطراف السياسية أمام امتحان كبير.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث "ميري"، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وجود المعارضة في أي نظام سياسي يمكن أن يكون مساعد لرقابة الحكومة ومتابعة أدائها، ونحن ننظر للموضوع بهذه الطريقة حيث تتوجه بعض الأحزاب إلى الحكومة وتوجه بعضها الآخر إلى المعارضة ولكن هؤلاء ليسوا أعداء بل هي منافسة سياسية وهو أمر طبيعي للغاية".

وأضاف "أنا أعتقد أن الأطراف السياسية جميعها أمام امتحان كبير جداً حيث أن 72% من المواطنين الكورد شاركوا في انتخابات برلمان إقليم كوردستان وهذه رسالة مفادها أننا منحنا الثقة للقوى السياسية وأنتم يجب أن تكونوا بمستوى هذه الثقة".

وتابع بارزاني "‏أعتقد أن هذه الانتخابات كانت من أنزه العمليات الانتخابية في إقليم كوردستان والآن جاء وقت جلوس الأطراف السياسية سوية لتشكيل الحكومة".

‏وأشار إلى أنه "بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فإن الحكومة المقبلة يجب أن تكون ائتلافية وتشكيل هذا الائتلاف يجب أن يكون عبر تركيز الأحزاب السياسية على التفاوض بين الأحزاب السياسية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وهذا الأمر مهم لإقليم كوردستان داخلياً ولمكانة الإقليم في بغداد أيضاً".

ولفت بارزاني إلى أنه "انتخابات برلمان إقليم كوردستان جرت لأربع مرات وكانوا يقولون إذا أجريت الانتخابات ستحصل مشكلة كبيرة ولكن أجريت الانتخابات في النهاية وانتهت الحملة الانتخابية دون مشاكل فنحن لن نعود إلى الإدارتين بل ستصبح صفر إدارة".

وأكد على أن "إقليم كوردستان تأسس بحسب الدستور الذي صوّت عليه أكثر من 80% من الشعب العراقي ومنح الشرعية للمؤسسات، وأنا أعتقد أن هذه الانتخابات كانت أهم انتخابات أجريت في كوردستان منذ العام 1992 لذا يجب العمل الآن على إيجاد آلية مناسبة لكيفية حل المشاكل مع بغداد وهذه المشاكل تُحل عندما يتم ترتيب البيت الداخلي"