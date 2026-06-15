نيجيرفان بارزاني: المسيحيون هم مكون أصيل ومهم من مكونات اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن المواطنين المسيحيين يمثلون مكوناً أصيلاً وركيزة أساسية من مكونات الإقليم والعراق، مشدداً على التزام كوردستان الدائم بترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح بين جميع الأطياف.

جاء ذلك خلال زيارته كاتدرائية مار يوسف الكلدانية في عنكاوا، حيث كان في استقباله البطريرك مار لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وعدد من رجال الدين المسيحي.

وأكد الرئيس بارزاني خلال اللقاء، أن المواطنين المسيحيين هم مكون أصيل ومهم من مكونات شعب كوردستان والعراق، ولهم دور بارز في تاريخ البلد وحاضره ومستقبله، مشدداً على أن إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً مهداً للأمان والتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر لكافة المكونات الدينية والقومية.

من جانبه، عبر البطريرك عن شكره وتقديره لزيارة نيجيرفان بارزاني للكاتدرائية، مشيداً بالدور الإنساني والتاريخي لإقليم كوردستان في استقبال وإيواء المسيحيين وغيرهم من المكونات خلال هجمات تنظيم "داعش"، كما ثمن عالياً أجواء التعايش السلمي في الإقليم.

وشكل وضع المسيحيين في العراق والمنطقة محوراً آخر للقاء، الذي حضره عدد من وزراء ومسؤولي إقليم كوردستان، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.