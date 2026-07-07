نيجيرفان بارزاني: المسيحيون جزء أصيل من مكونات شعب كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أن المسيحيين جزء أصيل من مكونات شعب كوردستان، وسيكون دائماً حامياً لحقوقهم، مبيناً أن كوردستان ستبقى دائماً وطناً وملاذاً لجميع مكوناتها دون تمييز، وستحافظ على ثقافة التعددية.

وبحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز فإن تصريح بارزاني، جاء خلال استقباله البطريرك مار لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.

وأضاف البيان أن بارزاني وساكو ناقشا خلال اللقاء، الأوضاع العامة للمكونات، وخاصة المسيحيين، وأهمية حماية ثقافة التعايش المشترك وقبول الآخر والتسامح بين المكونات المختلفة في إقليم كوردستان والعراق.

وأشاد البطريرك، بحسب البيان، بـ"الدور التاريخي والمستمر لإقليم كوردستان كملاذ آمن لجميع المكونات الدينية والقومية"، معبراً عن شكره وتقديره لـ"دور نيجيرفان بارزاني ودعمه المستمر لحقوق المكونات".