نيجيرفان بارزاني: الفوز بكأس الخليج نقل رسالة للعالم بأن العراق قد عاد

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، وفد المنتخب العراقي لكرة القدم في عاصمة الإقليم أربيل، وقال إن الفوز ببطولة خليجي 25 نقل رسالة للعالم بأن العراق قد عاد.

وخلال لقاء حضره وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان ومحافظا أربيل والبصرة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من المسؤولين، جدد الرئيس نيجيرفان بارزاني تقديم تهانيه للمنتخب العراقي لكرة القدم على فوزه بكأس بطولة (خليجي 25) التي أقيمت في البصرة واختتمت الأسبوع الماضي.

وإلى جانب الترحيب وإبداء السعادة بزيارة المنتخب العراقي إلى إقليم كوردستان، أشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن فوز المنتخب العراقي بكأس الخليج، هو انتصار لكل البلد وأدخل الفرحة في قلوب كل العراقيين، وأن المواطنين في كل مدن إقليم كوردستان عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن هذا النصر كان مهماً للعراق وللعراقيين، لأن كل العراقيين اجتمعوا حول هذا النصر، وأبلغ العالم برسالة مفادها أن العراق قد عاد ووقف على قدميه من جديد، وتمنى دوام النجاح للمنتخب العراقي مبدياً كل الدعم له، وأثنى على محافظ البصرة والمنظمين والقوات الأمنية وكل الجهات التي كان لها دور في الإدارة الناجحة للبطولة.

من جانبهم، عبر السادةرئيس اتحاد كرة القدم العراقي ومحافظ البصرة ومدربو ولاعبو المنتخب، عن شكرهم وامتنانهم لحضور فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني الحفل الافتتاحي لبطولة (الخليجي ۲5) ودعم فخامته للمنتخب العراقي لكرة القدم، وعبروا عن سعادتهم لزيارة إقليم كوردستان واللقاء مع فخامته.