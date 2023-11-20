نيجيرفان بارزاني: لن نستسلم، وسنواصل إيجاد الحلول لجميع المشاكل بين بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ رأى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إن الفشل في تطبيق الدستور والفيدرالية كان دائما سببا في زعزعة استقرار العراق.

وقال بارزاني في كلمة له في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه دهوك: "كان من الممكن أن تكون السنوات العشرين من استقلال العراق أفضل بكثير لو تم تنفيذ الدستور والنظام الفيدرالي في العراق. إن الفشل في تطبيق الدستور والفدرالية كان دائما سببا في زعزعة استقرار العراق.

وأضاف أن "الحل بالنسبة للعراق هو العودة إلى مبادئ الشراكة والتسوية والتوازن التي يقوم عليها العراق الجديد. ويجب على النخبة السياسية العراقية أن تعود إلى هذا المسار".

وأكد بارزاني ايضاً أن "نتائج المحادثات بين أربيل وبغداد لا تتوافق مع توقعات إقليم كوردستان، لكننا نعتقد أن استمرار المحادثات هو القوة الوحيدة الصحيحة، لن نستسلم وسنواصل إيجاد الحلول لجميع المشاكل".

وأكد أن "العراق قائم على التوافق لذا يجب العودة الى هذا المبدأ الذي على اساسه تم وضع الدستور وبناء العراق الجديد، اذا التعامل السياسيون بروح الدستور فانهم سيصلون الى حلول جميع مشاكل العراق".

كما أكد بارزاني أن موظفي الاقليم يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة، فيجب حل المشاكل الاقتصادية بين بغداد واربيل، كما يجب وضع حلول سريعة وجذرية لما يعانيه مواطنو كوردستان.