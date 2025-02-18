نيجيرفان بارزاني: العلاقة مع بغداد جيدة جداً ونعمل كفريق واحد (فيديو)

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، علاقة الإقليم مع بغداد بأنها "جيدة جدا"، مؤكدا أن العمل يجري كـ"فريق واحد".

وقال بارزاني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي العراقي، إن "العلاقة مع بغداد جيدةٍ جداً، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يحاول دائماً حلحلة المشاكل بين بغداد وأربيل في جو من الودّ والسلام".

وأضاف أنه "لا أرى بأننا فريقين مختلفين، بلّ نحن نعمل كفريق واحد"، مضيفا "إذا ما كانت هناك مشاكل، فإننا نلجأ للحوار لحلها".

وتابع: "لنكن صريحين، أنجزنا انتخابات ناجحة، وهذا بفضل السوداني والقاضي فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى) والمحكمة الاتحاديّة العليا"، مضيفا "احيانا نحتاج إلى دعم بغداد، وفي بعض الأحيان بغداد تحتاج دعمنا".

وأكد رئيس الاقليم أن "العراق عراقنا جميعاً، ويجب العمل منّ أجل مستقبل أجمل للعراقيين والمكونات جميعاً، والعلاقات بيّن بغداد وأربيل في أفضل حالاتها".

وشهدت العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، الكثير من المتغيرات، سواء سلبية أو إيجابية، ولا سيما بقضايا النفط والموازنة والرواتب.

ومؤخرا، ساد التعاون بين أربيل وبغداد، بمختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والسياسية، خاصة بعد إجراء التعداد السكاني، والانتخابات في إقليم كوردستان، فضلا عن مشاركة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بمؤتمر ميونخ للأمن، إلى جانب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.