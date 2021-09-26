نيجيرفان بارزاني: طريق التجارة التركية للسوق العراقي الكبير يمر بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد العلاقات الاقتصادية والتجارية للإقليم مع تركيا بأنها "مهمة واستراتيجية".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد موش وزير التجارة التركي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

ونقل البيان عن رئيس الإقليم قوله، إن "فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمار التركي في إقليم كوردستان، ملائمة جداً وواسعة وأن طريق التجارة التركية إلى السوق العراقي الكبير يمر بإقليم كوردستان، لهذا ينبغي أن تلقي الاستراتيجية والتفكير الجديد التركيان الخاصان بتوسيع مجالات التجارة والنشاط الاقتصادي والاستثمار في إقليم كوردستان والعراق، بثقلها على الاستثمار أكثر من التجارة".

ووفقا للبيان فإن الرئيس بارزاني والوزير "أكدا على الرغبة في تقوية العلاقات التجارية لإقليم كوردستان والعراق مع تركيا، واتفقا في الرأي بضرورة ازالة كل المعوقات التي تعترض سبيل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وحلها".

وأشار رئيس الإقليم إلى أن قانون الاستثمار في إقليم كوردستان قانون مرحب ويشجع تشغيل رؤوس الأموال الأجنبية، معبرا عن استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتشغيل رؤوس الأموال والتجارة التركية مع إقليم كوردستان والعراق.

من جانبه، أكد وزير التجارة التركي رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية وتوسيع النشاطات الاقتصادية في إقليم كوردستان، مشيرا إلى نماذج ناجحة من الاستثمارات وتشغيل رؤوس الأموال التركية في دول المنطقة يمكن تكرارها في إقليم كوردستان، وتوسيعها لتمتد إلى جميع مناطق العراق الأخرى.

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والجهات المعنية في إقليم كوردستان والسفير التركي ووفد تركي، نوقشت تداعيات وباء كورونا على التجارة والنشاط الاقتصادي، مستويات التجارة والاستيراد التركيان مع العراق وإقليم كوردستان، النظام المصرفي وتحويل ونقل الأموال، السياحة ومسائل أخرى.