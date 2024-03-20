نيجيرفان بارزاني: العراق لن ينعم بالراحة والاستقرار طالما يتم إنكار الكورد وكوردستان

شفق نيوز/ قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، إن العراق لن ينعم بالراحة والاستقرار طالما تم إنكار الكورد وكوردستان وطالما استمر انتهاك حقوقهم.

جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز، وردت لوكالة شفق نيوز.

وجاء في التهنئة، "بمناسبة نوروز، العيد القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني لعوائل وذوي الشهداء الشامخين، ولكل كوردي ولجميع مكونات شعب كوردستان أينما كانوا. أرجو سنة جديدة حافلة بالسعادة والصحة الجيدة، والأمان والاطمئنان والنجاح للجميع".

وأضاف، "اليوم، وبينما نمر بظروف حساسة، أدعو الأطراف السياسية الكوردستانية إلى حل خلافاتها بروح المسؤولية الوطنية ومن خلال التفاهم، لنتمكن من مواجهة التهديدات والتحديات ونحمي الفدرالية وكياننا السياسي وحقوقنا ومكاسبنا الدستورية. فنحن جميعاً في نفس المركب ولو كانت مواقفنا وصفوفنا موحدة لما آلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم".

وأكد بارزاني أن "شعب كوردستان لن يتخلى أبداً عن حريته وحقوقه. وقد أثبت التاريخ أن العراق لن ينعم بالراحة والاستقرار طالما تم إنكار الكورد وكوردستان وطالما استمر انتهاك حقوقهم. لنتعلم جميعنا في العراق من أخطائنا. إن عدم تطبيق الدستور والفدرالية والاتفاقيات السياسية، والتحايل والتلاعب بالمستحقات ومحاولة تحجيم إقليم كوردستان وانتهاك حقوقه الدستورية، لن تنفع العراق ولن تجلب عليه غير الخسارة".

وتابع "في هذا العيد المبارك، نشدد على إيماننا وسياستنا الثابتة المتمثلة في أن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، سيظل عامل أمان واستقرار في المنطقة. نحن نريد علاقات جيدة وصداقة وحسن جوار قائم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وفي هذه المناسبة، نهنئ أيضاً جميع الشعوب التي تحتفل وتحتفي بعيد نوروز".

وختم بالقول ، "أتقدم بالشكر لموظفي ولشعب إقليم كوردستان على التفهم وروح المسؤولية والصمود الذي يبدونه. نحن مطلعون عن كثب على أوضاعهم المعيشية والمعاشية. وإيجاد الحل لهذا الوضع هو الأولوية الأولى لنا جميعاً في كل مؤسسات إقليم كوردستان، وأؤكد لهم أن هذه الصعاب ستمر وتتحول إلى ماض، بينما نخطو بأمل نحو حياة ومستقبل أفضل، وستبقى كوردستان أبداً بلد التعايش والتسامح والتعددية".