نيجيرفان بارزاني: الشعراء هم صوت و وجدان كوردستان والثقافة أساس السلم المجتمعي

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، أن الشعراء يمثلون صوت الوجدان والروح والذاكرة الحية لشعب كوردستان، مشدداً على أن الثقافة هي الركيزة الأساسية لتحقيق السلام المجتمعي وتعزيز القيم الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها نيابة عنه "رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي حريري"، خلال مراسم انطلاق "ملتقى الشعراء" في الأجزاء الأربعة لكوردستان الكبرى الذي نظمته مؤسسة "روانگه" في مدينة أربيل، والذي تضمن إلقاء قصائد شعرية وتكريم نخبة من الأدباء، فضلاً عن تقديم دراسات أدبية متخصصة.

وقال بارزاني في كلمته التي تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "جمع الشعراء في هذه الفعالية اليوم هو محل شكر وتقدير"، مشيراً إلى الدور التاريخي للأدباء في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي، حيث "دافع الشعراء بالشعر والكلمة عن شعب كوردستان، واليوم نواصل من خلالهم إيصال قيمنا الأصيلة إلى الجيل الجديد".

وأضاف، أن "الثقافة تمثل جسراً للتواصل بين المكونات المختلفة، وهي الضمانة لتعزيز قيم التعايش"، موضحاً أنه "في ظل الانفتاح الكبير على العالم، يقع على عاتق الشعراء والكتاب واجب حماية أصالتنا الثقافية للحفاظ على هويتنا القومية والوطنية".

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني دعم رئاسة الإقليم والمؤسسات الحكومية للمبادرات والنشاطات الثقافية كافة، معرباً عن أمله في أن "تتحول هذه الفعالية إلى مناسبة سنوية تجمع المبدعين وتثري المشهد الأدبي في الإقليم".