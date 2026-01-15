نيجيرفان بارزاني: الرياضة رسالة للسلام والأخوة والتعاون الإنساني

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أن الرياضة تُعد قناة لإيصال رسالة السلام والأخوة والتعاون الإنساني.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل قبل ظهر اليوم في أربيل، الهيئة الإدارية لنادي "آميد سبور" التركي والتي عرضت بدورها هدف زيارتهم إلى إقليم كوردستان، والمتمثل في تمتين علاقات جمعيتهم مع الجهات المعنية في المجال الرياضي والمنظمات المدنية في كوردستان.

كما قدموا ملخصاً عن تاريخ تأسيس وأعمال ونشاطات "آميد سبور" ورسالة جمعيتهم التي هي رسالة السلام والأخوة.

من جانبه، قدّم رئيس الإقليم الشكر لـ"آميد سبور"، وأبدى كل الدعم لإنجاح أعمالهم ونشاطاتهم. كما أكد سيادته على أهمية الرياضة كقناة لإيصال رسالة السلام والأخوة والعمل من أجل تطوير الروح الرياضية والتعاون والمبادئ الإنسانية.