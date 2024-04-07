نيجيرفان بارزاني: الرواتب حق طبيعي لمن يتقاضونها بالإقليم وممثل عن كوردستان ضمن وفد العراق لواشنطن

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن الرواتب حق طبيعي لمن يتقاضونها من الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم، في حين أعلن أن ممثل عن كوردستان سيشارك في الوفد الحكومي العراقي الذي سيزور واشنطن في منتصف الشهر الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

حديث الرئيس جاء في تصريح للصحفيين اليوم عقب لقائه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وقال نيجيرفان بارزاني في تصريحه، إنه "بالنسبة للانتخابات انا كرئيس اقليم كوردستان قمت بتحديد موعد إجراء الانتخابات واتمنى ان تصل الاطراف السياسية الى تفاهم مشترك على إجرائها".

وعن العلاقات بين أربيل وبغداد قال رئيس الإقليم إن "ما نراه الآن هو أن رئيس وزراء حكومة الاقليم و رئيس الوزراء الاتحادي على تواصل مستمر لحل مشكلة رواتب الموظفين جذريا، وألّا تصبح مسألة الرواتب خبرا على وسائل الإعلام وبالطبع هذا حق طبيعي لمواطني اقليم كوردستان و اشكر المواطنين على صبرهم و تحملهم".

وشدد على أنه "يجب على بغداد توفير مرتبات الموظفين كون الموظفين في اقليم كوردستان هم جزء من الموظفين في العراق".

وحول مسألة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة الى العراق، قال رئيس الإقليم إنها: كانت ضمن محاور النقاش، ولم يتم التحدث بروتوكوليا عن زيارته الى اربيل.

وسُئل عن زيارة الوفد الحكومي العراق الى واشنطن أجاب الرئيس نيجيرفان بارزاني، ان ممثل حكومة اقليم كوردستان سيشارك في الوفد العراقي الذي سيزور الولايات المتحدة.