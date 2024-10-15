نيجيرفان بارزاني: الحل الوحيد للملفات العالقة بين أربيل وبغداد تنفيذ الدستور بالكامل

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، خلال لقائه بالرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أن الحل الوحيد للملفات العالقة بين أربيل وبغداد هو تنفيذ الدستور بشكل كامل.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل ظهر اليوم الثلاثاء، محمد الحسان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)".

وتابع: انه "في اللقاء، هنأ الرئيس بارزاني الحسان على تعيينه وتمنى له النجاح، وأكد دعم إقليم كوردستان لانجاح مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

وبين أن "الحسان عبّر عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وشكر الرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على تعاونهم مع فريق الأمم المتحدة في العراق".

ولفت إلى أن "الجانبين بحثا الانتخابات البرلمانية الكوردستانية والعلاقات بين اربيل وبغداد واوضاع المكونات وخاصة الايزيديين. وفي هذا الصدد، شكر نيجيرفان بارزاني الأمم المتحدة على مساعدتها لمفوضية الانتخابات".

وفيما يتعلق بالملفات العالقة بين أربيل وبغداد، أكد رئيس إقليم كوردستان، بحسب البيان، أن "الحل الوحيد هو تنفيذ الدستور بشكل كامل والحفاظ على السلام والاستقرار في العراق، فضلا عن تحسين أوضاع الإيزيديين واستعادة السلام، والأمن في مناطقهم معتبرين عودة النازحين الى ديارهم أمرا ضروريا".