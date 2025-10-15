نيجيرفان بارزاني: الجامعة الأميركية في السليمانية رسخت نموذج التعليم الحر بالعراق

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن الجامعة الأميركية في السليمانية أصبحت رمزاً للتعليم الحر في العراق، مشيراً إلى أن افتتاح مركز الأبحاث الذكية "بترايوس" في الجامعة يمثل خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسيم حفل تخرج الدورة الرابعة عشرة من طلبة الجامعة الأميركية في العراق – السليمانية، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية ودبلوماسية.

وقال بارزاني في كلمته، التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "إعادة افتتاح مركز الأبحاث الذكية (بترايوس) يعد خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في الإقليم"، مضيفاً أن "الجامعة الأميركية في السليمانية تمكنت خلال سنوات قليلة من أن ترسخ نفسها كأنموذج للتعليم الحر والمستقل، وأن تقدم نموذجاً أكاديمياً متقدماً في العراق والمنطقة".

وأشار رئيس الإقليم إلى أن "الرئيس الراحل جلال طالباني كان قد دعا في حياته إلى دعم الجامعة الأميركية في السليمانية، باعتبارها مشروعاً استراتيجياً يخدم مستقبل كوردستان والعراق"، مشدداً على أن "الطلبة الذين يتخرجون من هذه الجامعة اليوم هم صُنّاع المستقبل في كوردستان والعراق، ويحملون رسالة العلم والمعرفة لبناء مجتمع أفضل".

وختم بارزاني بالقول إن "الجامعة الأميركية في السليمانية تمثل جسراً بين ثقافات العالم، ومركزاً لتأهيل الكفاءات القادرة على المساهمة في تقدم الإقليم والعراق".