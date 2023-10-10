نيجيرفان بارزاني: التوافق بين الأحزاب السياسية مهم لكوردستان ونحتاج لاتفاق جديد مع الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على أهمية الاتفاق بين الأحزاب الكوردية للحفاظ على المكتسبات المتحققة للإقليم، فيما دعا إلى اتفاق جديد بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين.

وقال بارزاني خلال مشاركته في ملتقى "ميري"، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "علاقة الحزب الديمقراطي مع الاتحاد الوطني مهمة ويجب المحافظة عليها والخلافات بين الحزبين ليست معقدة بل يمكن معالجتها بالحوار".

وأضاف "تمكّنا سوية من تحقيق العديد من المنجزات، وحتى بالنسبة للعراق فالتوافق بين الأحزاب السياسية في كوردستان مهم"، مؤكداً "نحن بحاجة لاتفاق جديد مع الاتحاد الوطني لإدارة البلاد والاتفاق يجب أن يكون واقعياً".

وتابع بارزاني "لا أعتقد وجود خلاف داخلي في الإقليم حول حقوق كوردستان، وبالنسبة لحل المشاكل الداخلية فنحن لا نحتاج إلى جهات خارجية لحلها بل يجب أن نجلس كبيت واحد سوية لأن لدينا مستقبلاً واحداً".