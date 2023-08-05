نيجيرفان بارزاني: التعدد الديني عزز من قوة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت إن التعددية الدينية عززت من قوة إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال كلمة القاها بارزاني اثناء مشاركته في مراسم افتتاح الكاتدرائية البطريركية لكنيسة المشرق الاشورية باربيل.

وقال بارزاني ان "اقليم كوردستان لن يتخلى عن التعايش استقبل الآلاف من المسيحيين بعد تعرض مناطقهم لهجمات داعش الذي ارتكب الكثير من العنف ضد المسيحيين".

واضاف ان "المسيحيين جزء أساسي من جمال التعايش السلمي في اقليم كوردستان حيث ان التعايش أصبح ثقافة متينة لم يتمكن أي نظام من تقويضه رغم مؤامراتهم واصبح ايضا محل قوة لنا جميعا و محل احترام العالم".

وتابع ان "هذه المنطقة كانت مكانا للتعايش ولكن القوى الخارجية للاسف مارست العديد من الابادات الجماعية"، مؤكدا ان "اقليم كوردستان وبكل فخر تحول الى ملاذ للمسيحيين".