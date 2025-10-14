نيجيرفان بارزاني: الانتخابات القادمة مصيرية للكورد وبها ستبدأ مرحلة تطبيق الدستور

شفق نيوز- بغداد

أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارازني، مساء الثلاثاء، أن الانتخابات التشريعية المقررة بعد أسابيع – بالغة الأهمية - للكورد ولإقليم كوردستان، لافتاً إلى أنها ستشكل بداية لمرحلة تطبيق الدستور في العراق.

وقال بارزاني، في جمع لأنصار الحزب بأربيل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المرحلة المقبلة في العراق هي مرحلة تطبيق الدستور، ولذلك الانتخابات المقبلة بالغة الأهمية ويجب أن نرسل حزباً قوياً إلى البرلمان العراقي".

وبحسب نيجيرفان بارزاني، فإن "موضوع القضية الكوردية وحقوق الكورد عندما تطرح، فسيكون الحزب الديمقراطي هو صاحب البيت وحيثما وُجد الحزب، هناك إعمار وازدهار، وإذا كان الحزب الديمقراطي قوياً في بغداد، فسيكون كوردستان قوياً، أما إذا ضعف الحزب، فسيضعف كوردستان أيضاً".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات ليست انتخابات عادية، وأود أن أؤكد أنها مرحلة شديدة الأهمية في العراق، مردفاً بالقول: "في السابق شهدنا مرحلة تأسيس الحكومة الجديدة وكتابة الدستور وتحديد هوية العراق، لكن بعد ذلك دخل العراق في أزمات كبيرة، من الحروب الداخلية إلى حرب داعش".

وجدد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تأكيده أن "هذه المرحلة مصيرية للحزب الديمقراطي ولشعب كوردستان"، مستطرداً: "علينا أن نجدد عهدنا لشهدائنا وببيشمركتنا الأبطال، من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات".

وختم حديثه بالدعوة إلى "الوحدة في بغداد"، وإلى "العمل المشترك في إقليم كوردستان"، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الأحزاب في بغداد موحدة ومتفقـة بصوت واحد من أجل حقوق كوردستان".