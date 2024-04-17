نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان يدعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الإقليم يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء التوترات القائمة في الشرق الاوسط.

جاء ذلك في في كلمة له ألقاها خلال مشاركته في منتدى السليمانية بنسخته الثامنة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، إن هذا ملتقى السليمانية ينعقد في وضع اقليمي وعالمي حساس للغاية، مع اجتياح الحرب والعنف والتوتر لمنطقة الشرق الأوسط، وهناك مخاطر كبيرة على أمن واستقرار المنطقة، مع المزيد من التدهور للأوضاع.

وأكد على أنه لدرء تلك المخاطر السيئة عن المنطقة يتعين الشروع بالمباحثات والجلسات المشتركة، ومن أجل إرساء السلام ينبغي التوصل إلى اتفاقية متوازنة، مبينا أن هذا زاد من مسؤولية المجتمع الدولي لتعزيز السلام في المنطقة.

تتمة..