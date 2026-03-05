نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان لن يكون جزءاً من أي صراع أو تصعيد عسكري

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، أن الاقليم "لن يكون جزءاً من أي صراع أو تصعيد عسكري"، يأتي هذا الموقف مع خوض الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل حربا على ايران.

وأصدر رئيس الاقليم بيانا بمناسبة الذكرى الـ35 لانتفاضة آذار/مارس 1991 للكورد في العراق ضد نظام حزب البعث بقيادة الرئيس السابق الراحل صدام حسين.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في البيان، إن "هذه الانتفاضة المباركة كانت انعطافة تاريخية وردّاً حاسماً من شعب كوردستان برفض الظلم والاستبداد والمضي صوب الحرية والكرامة".

ولفت الى أن هذه الذكرى تأتي بينما تمر المنطقة بظروف معقدة وحساسة. وتفاقم التوترات والتداعيات السلبية للصراعات تُلقي على عواتقنا جميعاً مسؤولية كبرى للحفاظ على أمن واستقرار إقليم كوردستان".

كما أكد نيجيرفان بارزاني بأن "إقليم كوردستان سيبقى كما هو دائماً عاملاً رئيساً للأمان والسلام، ولن يكون جزءاً من أي صراع أو تصعيد عسكري يضر بحياة وأمن مواطنينا".

وتابع القول إن "حماية كيان إقليم كوردستان ومكاسبنا الدستورية لن تتحقق إلا بوحدة الصف والتلاحم واضطلاع جميع القوى والأطراف السياسية ومكونات كوردستان بأداء المسؤولية الوطنية المشتركة".