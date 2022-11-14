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نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان لن يشكل خطرا على دول الجوار بل عامل استقرار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-14T09:45:47+0000
نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان لن يشكل خطرا على دول الجوار بل عامل استقرار

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن الإقليم لا يريد أن يشكل خطراً على دول الجوار، بل عامل استقرار في المنطقة، وذلك بعد قصف ايراني استهدف مواقع المعارضة الكوردية الإيراني في اربيل والسليمانية.

وقال بارزاني في كلمة له خلال حفل افتتاح معهد الإبداع والتجديد باربيل، "للأسف، تعرضت منطقة كويسنجق وبعض المناطق الحدودية للقصف، إن إقليم كوردستان يريد أن يكون عاملا للاستقرار في المنطقة، وله علاقات جيدة مع جميع جيرانه، لكن يجب على الحكومة العراقية أن تضع حداً لهذه الخروقات".

وفي صعيد أخر، قال رئيس الإقليم، "نتمنى أن يصبح معهد الإبداع والتجديد مكانا للإبداع وللشباب الموهوبين، فمع الأسف، الكثير من الشباب باتوا فاقدين للأمل بسبب عدم وجود دعم لهم، يمكن لشبابنا ان يثبتوا انفسهم من بقية الشباب في البلدان الأخرى، فهم لا يقلوا بشيء عن الاخرين".

وأضاف "من واجب الجهات المعنية في الحكومة دعم الشباب لكي يتمكنوا من الابداع اكثر، شبابنا هم اصحاب ارادة وأحلام كبيرتين، ويمكنهم الابداع في العديد من المجالات.

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