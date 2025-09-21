نيجيرفان بارزاني: اقليم كوردستان سيتصدى لخطاب الكراهية ولأي محاولة لتقويض التعايش فيه

شفق نيوز - أربيل

بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، برقية تهنئة الى اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيسه أكد فيه أن الاقليم سيواصل التصدي لخطاب الكراهية ولأي محاولة لتقويض التعايش المشترك فيه.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في برقيته، ان "اتحاد علماء الدين الإسلامي كما ناضل وضحى خلال عصر الثورة، فهو حاضر لتأدية دور كبير في تعميق ثقافة التعايش وقبول الآخر خلال فترة الحرية والتسامح، وكذلك في مكافحة الفكر المتطرف والعصبية والقضاء عليها، وتعزيز روح الوطنية والسلم المجتمعي".

وأضاف "نؤكد أن إقليم كوردستان سيبقى وطناً للتعايش بين المكونات الدينية والعرقية كافة دون تمييز، وسيواجه خطاب الكراهية وأي محاولة لتقويض التعايش المشترك فيه وبأي شكل من الأشكال".