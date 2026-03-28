نيجيرفان بارزاني: استهداف منزلي تطور خطير للعراق يجب وضع حد له

شفق نيوز- اربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، أن الهجوم الذي استهدف منزله في دهوك "تطور خطِر جداً بالنسبة للعراق"، مشدداً على أن القضية ليست شخصية وأنه يجب وضع حد لمثل هذه الأفعال.

وقال بارزاني في حديث لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "قيام تلك الجماعات الخارجة عن القانون بإعطاء نفسها الحق في استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كوردستان، وهي قضية ليست شخصية، يعد تطوراً خطِراً"، مؤكداً أنه "يجب وضع حد لها".

وأضاف بارزاني: "الحمد لله لم يكن هناك أحد، لأنه كان يوم السبت أيضاً، والذين كانوا يعملون هناك ومسؤولين عن تنظيف المنزل، لم يكن أحد منهم موجوداً ولم يصب أحد بأذى".

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، اليوم السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

كما دان الحرس الثوري الإيراني، الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، واصفاً الهجوم بـ"العمل الإرهابي" لتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.