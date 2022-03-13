نيجيرفان بارزاني: استهداف أربيل سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة الماضية، "وبأسلوب جبان ووحشي وبدون مبرر"، أهالي وأمن واستقرار محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم "لم يخلف أي أضرار بشرية".

وعبر عن "تعاطفه مع مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في ظل القلق والترقب، قائلا: إن مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار، تستدعي من كل أطراف كوردستان ومكوناتها التلاحم ووحدة الصف ولم الشمل.

كما لفت الرئيس بارزاني إلى أن استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق.

رئيس إقليم كوردستان طالب الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بالوقوف بجد على هذه الاعتداءات وبذل كل الجهود لكي لا يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه وأمانهم.