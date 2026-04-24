نيجيرفان بارزاني: استهداف جامعة السليمانية وقلعة دزة كان محاولة يائسة لكسر إرادة شعب كوردستان

اعتبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، استهداف نظام البعث السابق جامعة السليمانية في سبعينيات القرن المنصرم محاولة فاشلة لكسر ارادة شعب كوردستان.

جاء ذلك في بيان أصدره بالذكرى الـ52 لضحايا قصف قلعة دزة وجامعة السليمانية الذي شنه النظام العراقي آنذاك في (24 نيسان 1974)، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الطلبة والأساتذة والمدنيين.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه، إنه "جاء استهداف الجامعة بوصفها صرحاً علمياً، ومدينة قلعة دزة باعتبارها معقلاً للوطنية، كمحاولة يائسة من قبل النظام لكسر إرادة شعب كوردستان، إلا أن دماء الشهداء أصبحت دافعاً وعزيمةً إضافيةً للحركة التحررية الكوردستانية، وزادت مسيرتها نحو الحرية إصراراً وحماسة".

وأكد أن قلعة دزة ومنطقة بشدر، اللتين كانتا دوماً قلعتين حصينتين للثورة والتضحية، تستحقان أفضل الاهتمام والالتفات الجدي من الأوجه كافة.