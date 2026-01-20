نيجيرفان بارزاني: استمرار الاشتباكات يهدد أمن سوريا والمنطقة ونطالب التحالف الدولي بالتدخل

شفق نيوز- أربيل

حذّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار الاشتباكات في سوريا على أمنها وأمن المنطقة ككل، مطالباً التحالف الدولي بالتدخّل.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "إننا في إقليم كوردستان ننظر ببالغ القلق إلى استمرار الاشتباكات والمواجهات العسكرية بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مضيفاً أن "استمرار الحرب والاشتباكات يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام، ويعيد خطر ظهور تنظيم داعش من جديد".

وأكد أنه "منذ بداية اندلاع التوترات، ونحن على تواصل مستمر مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب والاشتباكات، واعتماد لغة الحوار والتفاهم في سبيل الحل السلمي للمشاكل"، مشدداً على أن "الحرب والمواجهات العسكرية لن تحل أي مشكلة، بل ستزيد الوضع تعقيداً".

وطالب بارزاني "التحالف الدولي بالقيام بواجباته في حماية الاستقرار ومنع عودة داعش".

وأعلن استعداد الإقليم "لتقديم كافة التسهيلات والمساعدات بهدف وقف الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق".

واختتم بارزاني، بالتشديد على ضرورة "حماية حقوق الكورد وجميع المكونات في سوريا وضمانها في الدستور السوري القادم".

وأعلنت الرئاسة السورية، يوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك بين دمشق وقوات (قسد)، بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة وآليات الدمج الإداري والعسكري.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أعلنت يوم الثلاثاء، انسحابها من مخيم الهول، عازية السبب إلى الموقف الدولي من تنظيم "داعش".

من جانبها، اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري، قوات "قسد" بترك حراسة مخيم الهول واطلاق من كان محتجزا بداخله، مؤكدة أن الجيش سيدخل بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي إلى المنطقة وسيتم تأمينها.