نيجيرفان بارزاني: اربيل وبغداد تجريان مباحثات فنية لاستئناف صادرات نفط كوردستان

شفق نيوز/ صرّح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، أن أربيل وبغداد تجريان مباحثات فنية لاستئناف الصادرات النفطية للإقليم عبر ميناء جيهان التركي والمتوقفة منذ آذار/ مارس الماضي.

وقالت رئاسة الإقليم ببيان، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل صباح اليوم السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، حيث أشاد الجانبان خلال اللقاء بمستوى علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، وأكدا على تطويرها والتعاون المشترك وبشكل خاص في المجالين التجاري والاقتصادي.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق باستئناف صادرات نفط الإقليم، جدد السفير استعداد بلاده للتصدير، وبهذا الصدد شكر رئيس إقليم كوردستان تركيا على موقفها، وأشار إلى أن أربيل وبغداد تجريان في الوقت الراهن مباحثات فنية لهذا الغرض.

وفي 25 مارس/ آذار أوقفت تركيا شحن نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد، لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط حكومة إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.

ويعد خط أنابيب النفط الذي يمتد من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان، هو طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه منه حقول النفط في شمال العراق.

ووقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقًا مؤقتًا في 4 إبريل/ نيسان يمهّد الطريق لاستئناف الصادرات النفطية، لكن ذلك لم يتحقق بعد رفض تركيا اعادة تصدير النفط من الشمال عبر ميناء جيهان التركي.

لكن بغداد وأنقرة اتفقتا مؤخراً، على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية، لاستئناف التدفقات، مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.

وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، قد قال في 5 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن خط الأنابيب الناقل لنفط إقليم كوردستان وكركوك جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء، مؤكدا أن بلاده تستعد لبدء الشحنات بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.