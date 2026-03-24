نيجيرفان بارزاني يدين استهداف البيشمركة ويؤكد: الإقليم كان دوماً عاملاً للأمن والاستقرار

شفق نيوز- أربيل

أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، الهجوم الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقرات قوات البيشمركة في حدود منطقة سوران.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ندين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف فجر اليوم، مقرات قوات البيشمركة في حدود منطقة سوران، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من البيشمركة الأبطال، ونتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا العميقة لعوائل وذوي الشهداء الشامخين ونشاركهم أحزانهم، كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف أن "إقليم كوردستان كان دوماً عاملاً للأمن والاستقرار، ونحن ملتزمون بسياسة عدم التدخل والابتعاد عن الصراعات، ولا نشكل بأي شكل من الأشكال تهديداً لأمن دول الجوار".

وتابع بارزاني، قائلاً: "لذا فإن هذا الهجوم يعد اعتداءً عدوانياً مباشراً على سيادة البلاد، ولا يحمل أي مبرر، ويتنافى تماماً مع مبادئ حسن الجوار".

وطالب الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي بـ "تكثيف الجهود لمنع تكرار هذه الاعتداءات وحماية سيادة الأراضي العراقية وإقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، سقوط 36 ضحية من عناصرها جراء قصف بالصواريخ الباليستية استهدف مقار عسكرية شمالي محافظة أربيل.