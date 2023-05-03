نياندرتال القرن الـ21.. شاب في غابات دهوك يعيش بطريقة الانسان البدائي ويواكب التكنولوجيا (صور)

شفق نيوز / بين غابات ناحية دينارته بمحافظة دهوك، في إقليم كوردستان، وعند التجوال في أعماقها حتماً ستشاهد شخصاً يظهر أمامك وكأنه إنسان النياندرتال البدائي بملابسه وطريقة معيشته المثيرة وطريقة أكله وشعره الكثيف، وكأنه فعلاً يمثل تلك الحقبة الزمنية ولكن في القرن الـ21، ولكن باسم مختلف اختاره وهو (أبو ريش).

الاكل نيئاً والملابس من جلود الحيوانات

اختار عمران ملابس من جلود الحيوانات بزي خاص ملقبا نفسه بـ (أبو ريش) ليعتاش على أكل اللحم النيئ للأبقار والاسماك".

وكالة شفق نيوز بحثت عنه في غابات دينارته التابعة لقضاء عقره بمحافظة دهوك ليروي قصته وكيفية العودة إلى الحياة البدائية، إذ يقول عمران إن "الرغبة في أسلوب الحياة البدائية دفعته للعيش في غابات ناحية دينارته وحيداً سواءً من ناحية الازياء او طريقة الاكل وحتى الرياضة المعروفة ب كريتوس".

ويضيف نياندرتال القرن الحادي والعشرين أو (أبو ريش) كما يحب أن يسمي نفسه أنه "يتناول الأكل النيء للأبقار والأسماك وأنه سعيد بهذا الأسلوب في العيش"، مبينا ان ممارسته رياضة كريتوس الكلاسيكية جاءت تيمناً بالشخصية المعروفة (كريتوس) الذي عاش في الغابات".

"نياندرتال" متعلم ويواكب التكنولوجيا

عمران (أبو ريش) هو خريج معهد في دينارته ويرعى قطيعاً من الغنم في الغابة ويقوم بتصوير حياته في الغابة وخاصة عند مزاولة رياضة كريتوس.

حيث ينشر حركات من هذه الرياضة باستخدام العصي وازياء انسان النياندرتال عندما كان الابداع ينحصر في التفنن بأدوات الصيد وازياء بدائية من جلود الحيوانات".

ويبدو أن حياته أصبحت مثاراً للبحث عن الحياة البدائية كما يقول، مبينا ان "ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون صورة ويحاولون إجراء لقاءات معه وعن كيفية معيشته وسط الغابة وحيداً مع قطيع من الأغنام".