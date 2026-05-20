نوع "فريد" من الجبن.. دهوك تحتضن المهرجان الأول للألبان (صور)

انطلقت في قضاء سميل غربي محافظة دهوك، يوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الأول للألبان بمشاركة أكثر من 80 مزارعاً ومنتجاً محلياً في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وقال منسق المهرجان أسعد حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفعالية لا تقتصر على مزارعي قضاء سميل فقط، بل تعد مهرجاناً كوردستانياً يضم مشاركين من مختلف مناطق الإقليم".

وبين أن "المهرجان يشمل جميع مراحل إنتاج الألبان بدءاً من استلام الحليب وصولاً إلى تحويله للبن والجبن واللورك والجاجي (من أنواع الجبن المحلي)، إلى جانب مشاركة مصانع صغيرة تستلم الحليب مباشرة من المزارعين بما يخلق حلقة تواصل اقتصادية متكاملة".

وأضاف حميد، أن "المهرجان يتميز بعرض منتجات تراثية وفريدة من بينها اللبن بنكهات مختلفة مثل الكرفس والثوم، فضلاً عن نوع خاص من الجاجي الذي يتم دفنه تحت الأرض لمدة ثلاثة أشهر ليكتسب طعمه المميز، إلى جانب عرض منتجات أخرى كالكنافة والمثلجات المصنوعة من الحليب الطازج".

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان تكفلت بجميع مصاريف المشاركة للمزارعين، موضحاً أنه "تم توفير الخيم والكهرباء والماء والخدمات بشكل مجاني للمشاركين مقابل الالتزام ببيع المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلي، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأسعار وضمان الالتزام بها".

وشهد المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام ويفتح أبوابه حتى الساعة العاشرة مساء، إقبالاً واسعاً ومنافسة بين المزارعين لتقديم أفضل المنتجات كما تم جلب عدد من المواشي إلى موقع المهرجان لتعريف الزوار بمصدر المنتجات الطبيعية وإضفاء طابع تراثي وتعليمي على الفعالية.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز قال المزارع حسين كوجر، وهو أحد المشاركين في المهرجان، أنهم يعرضون أنواعاً مختلفة من الجاجي بينها نوع خاص يصنع من الثوم البري والجبن حيث يتم تحضيره في بداية شهر أيار/ مايو ثم دفنه تحت الأرض لمدة ثلاثة أشهر كاملة قبل استخراجه ليصبح جاهزاً ويكتسب طعماً مميزاً وفريداً.

ويشتهر قضاء سميل منذ القدم بتربية المواشي وصناعة الألبان ويعد من المناطق المعروفة بإنتاج المنتجات الريفية والطبيعية في محافظة دهوك ما جعله مركزاً مهماً لهذا القطاع.