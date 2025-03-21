نوروز حاشد في "ديار بكر" على وقع عملية سلام منتظرة (صور)

شفق نيوز/ احتشد مئات الآلاف في ديار بكر، المدينة الكوردية في تركيا، للاحتفال بعيد نوروز، حيث اكتسب هذا العام بعداً اخر بالتزامن مع عملية سلام مرتقبة.

وتوافد المحتفلون منذ الصباح إلى الساحة الرئيسية بمشاركة مسؤولين حزبيين ومحليين.

وحمل عيد نوروز هذا العام أهمية خاصة للكورد في تركيا، مع اطلاق عملية سلام مرتقبة، مع تزايد الحديث عن احتمال الإفراج عن زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان، مما يعزز التفاؤل بحسم هذا الملف العالق منذ سنوات.

يشار إلى أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وجه اليوم الجمعة، رسالة لأهالي مدينة ديار بكر الكوردية في تركيا، وأعرب فيها عن أمله في إطلاق سراح زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، مجددا دعمه لعملية السلام كحل في تركيا.

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وجه اليوم الجمعة، رسالة أيضا إلى أهالي "ديار بكر" التركية، بمناسبة عيد نوروز، أكد أن نوروز هذا العام يتزامن مع فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، تتمثل بعملية السلام، وتستلزم من الجميع الإخلاص والعمل الجاد لإنجاحها، فمن خلال ترسيخ ثقافة التعايش والسلم، سيتمكن الشعب الكوردي من التعبير عن تطلعاته وحقوقه بشكل أفضل، فالسلام ليس مجرد غاية، بل وسيلة لإعادة بناء المجتمعات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب، وتحقيق مستقبل مشترك يسوده الأمن والاستقرار.

ويقدر عدد الكورد في تركيا بـ15-20 مليون نسمة، وينتشرون بمناطق شرق وجنوب شرق تركيا، بالاضافة الى تواجد واسع في اسطنبول.