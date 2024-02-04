نوبة قلبية تنهي حياة طالب بعمر 12 عاماً في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في السليمانية، عصر اليوم الأحد، بوفاة طالب يبلغ من العمر 12 عاماً بنوبة قلبية مفاجئة في إحدى المدارس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل لاوندا كروان، البالغ من العمر 12 عاماً، هو طالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة تانجرو في السليمانية، وفارق الحياة فجأة أثناء الدوام في مدرسته".

بدورها قالت مديرية تربية شرق السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل فقد الوعي أثناء فترة الاستراحة في ساحة المدرسة وتوفي بعد نقله إلى غرفة إدارة المدرسة".

وأضافت "الطفل لم يتوفى بسبب الغاز كما تناقلته بعض وسائل الإعلام، ولم يتم نقل أي طفل آخر إلى المستشفى".

في غضون ذلك، أكد مصدر في الطب الشرعي لوكالة شفق نيوز، أن "الطالب لم يمت بالغاز بل كان يعاني من مشاكل في القلب وتسمك في جدار القلب"، مبيناً أنه "تم نقل الطالب فصله وإخطار المعلم من قبل الطلاب ونقله إلى غرفة المدير، حيث كانت حالته الصحية غير مستقرة".

فيما أكد مدير قسم طوارئ السليمانية سامان نادر لوكالة شفق نيوز، أن "المعلومات التي أدلت بها تربية السليمانية دقيقة والطفل توفي بسبب أزمة قلبية".

من جهته، أبلغ مصدر من دائرة صحة السليمانية وكالة شفق نيوز، أنه تم "تحويل جثة الطالب إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".