أنواء كوردستان تعلن نسب الأمطار المتساقطة في محافظات الاقليم

شفق نيوز/ ‏أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، نسب الأمطار التي هطلت على في محافظات الإقليم خلال الـ12 ساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن منطقة عقرة سجلت أعلى نسبة هطول للأمطار بلغت 9 ملم، تليها منطقة خبات بـ8 ملم، والسليمانية بواقع 7.5 ملم، ثم منطقة شمامك 5.2 ملم، ودوكان 4.4 ملم.

فيما سجلت العاصمة ‏أربيل 4.1 ملم، ومنطقة بامرني 3.6 ملم، تليها منطقتيّ بيرمام وبازيان بـ2.8 ملم لكل منهما، كذلك تساوت إدارة سوران ومنطقة هلشو بـ2.6 ملم لكل منهما.

كذلك بلغت نسبة الأمطار في منطقة العمادية 2.4 ملم، وجمجمال 2.3 ملم، ودهوك 2.1 ملم، ومانگيس. 1.4 ملم، وكاني ماسي 1.2 ملم، وخانقين 0.7 ملم، وحلبجة 0.6 ملم، وسجلت إدارة زاخو أدنى مستوى للأمطار بلغ 0.4 ملم.