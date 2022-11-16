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أنواء كوردستان تعلن معدل الامطار المتساقطة في الاقليم اليوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-16T18:41:45+0000
أنواء كوردستان تعلن معدل الامطار المتساقطة في الاقليم اليوم

شفق نيوز/ ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية في حكومة اقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، نسبة الامطار التي هطلت على محافظات الإقليم خلال الـ12 الساعة الماضية.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال اليوم كانت بمعدل، 11.4ملم في سوران، و10.3ملم في السليمانية، و6.6ملم في بازيان، و5.4ملم في دربنديخان، و4.7ملم في بيرمام، و4.2ملم في جمجمال.

وأشارت إلى أن معدل الأمطار كان، 3.8ملم في حلبجة، و2.4ملم في بامرني، و2.1ملم في العاصمة ‏اربيل، و2ملم في عقرة، و1.8ملم في كل من دهوك وحاجي عمران، و1.4ملم في ‏زاخو، و1.2ملم في كل من كاني ماسي وخبات، فيما سجلت دوكان أدنى معدل بلغ 0.6ملم.

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