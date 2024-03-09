أنواء كوردستان تعلن كميات الأمطار المتساقطة في الإقليم وزاخو صاحبة الحصة الأكبر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الانواء الجوية في اقليم كوردستان يوم السبت، عن كميات الأمطار المتساقطة في محافظات ومدن اقليم كوردستان خلال 12 ساعة الماضية، حيث شهدت نسباً متفاوتة وكان لزاخو الحصة الأكبر منها.

وذكر البيان ان كميات الامطار المتساقطة بلغت كما يلي:

اربيل 0.4 ملم

السليمانية 0.3 ملم

دهوك 4.6 ملم

كركوك قطرة قطرة

بيرمام 3.6 ملم

جمجمال نسبة ضئيلة

زاخو 12.4 ملم

عقرة 2 ملم

العمادية 8.2 ملم

بامرني 11.8 ملم

بارزان 3.4 ملم

هلشو 3 ملم

خبات 1.8 ملم

مانگيش 10 ملم

سوران 5.4 ملم

شقلاوة 6 ملم

خورماتو نسبة ضئيلة

شماكمك نسبة ضئيلة