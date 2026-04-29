أنواء كوردستان تزف بشرى للمصطافين

شفق نيوز- اربيل

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن مناطق الإقليم ستشهد أجواء مستقرة وصحوة إلى غائمة جزئياً يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أيار 2026، من دون مؤشرات لهطول الأمطار.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المناطق الجبلية ستسجل طقساً غائماً جزئياً، فيما تسود أجواء مستقرة في عموم الإقليم.

وأضافت أن درجات الحرارة سترتفع بشكل طفيف بواقع درجتين مئويتين مقارنة بما سُجل هذا اليوم.

يشلر إلى أن مناطق اقليم كوردستان تتحول مع قدوم كل صيف إلى وجهة سياحية رئيسية تجذب الآلاف من الزوار من داخل وخارج العراق، لتشكل رافداً أساسياً للاقتصاد في الإقليم وتخلق فرص عمل لآلاف الشباب.