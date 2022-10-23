أنواء كوردستان تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الإقليم

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الاحد، انخفاض الحرارة درجة واحدة في محافظات الإقليم خلال الـ48 الساعة المقبلة.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 الساعة القادمة ستكون كالآتي :

اربيل 26

السليمانية 24

دهوك 23

حلبجة 24

سوران 21

كرميان 30

من جهتها أعلنت وزارة النقل الاتحادية الحالة الجوية لليوم الاحد والأيام التي تليه مع تقرير كمية الامطار المتساقطة على البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية مقاسة بوحدات مليمتر والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.