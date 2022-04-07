أنواء كوردستان: العاصفة الترابية ستستمر ليومين وهذه مناطق التضرر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الأنواء الجوية في السليمانية، عن الاقليم سيشهد بموجة من العواصف الترابية تستمر إلى يومين آخرين.

وقالت دائرة الأنواء الجوية والزلازل في محافظة السليمانية دارا حسن، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه العواصف الترابية قادمة من مناطق من وسط وجنوب العراق، موضحاً، أن "تأثير هذه العواصف سيستمر إلى اليومين القادمين".

واضاف ان تأثير هذه العواصف سيكون واضحا في مناطق كَرميان وتحديدا قضاءي كفري وكلار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مطار السليمانية الدولي تعليق الرحلات الجوية بسبب تغطية مدى الرؤية، حيث عاصفة ترابية اجتاحت أغلب المدن في العراق.

وقالت إدارة المطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن بسبب اجتياح بعض مناطق الإقليم عاصفة ترابية شديدة، ما تسببت بانخفاض مستوى الرؤية، دعا الأمر لتعليق الملاحة الجوية في مطار السليمانية الدولي.

ومنذ يوم أمس الأربعاء اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، بما فيها مناطق إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق وعلى إثر ذلك، قررت إدارة مطار أربيل الدولي، في وقت سابق من يوم الخميس، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، على أن تُستأنف الرحلات فور تحسن حالة الطقس.