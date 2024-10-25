أنواء كوردستان: ارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن تشهد الساعات المقبلة ارتفاعاً في درجات الحرارة بمدن ومناطق الإقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن درجات الحرارة في محافظات إقليم كوردستان من درجة إلى درجتين خلال الساعات المقبلة.

وبينت أن درجات الحرارة ستكون الأعلى في إدارتيّ زاخو وكرميان بواقع 27 درجة مئوية، تليهما العاصمة أربيل ومحافظة دهوك بـ25 درجة.

وأضافت أن درجة الحرارة ستكون 24 مئوية في محافظة حلبجة، و22 درجة في السليمانية وكذلك في إدارة سوران، فيما ستبلغ في حاجي عمران أدنى درجة حرارة في الإقليم بواقع 11 درجة مئوية.