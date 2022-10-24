أنواء السليمانية تكشف عن كميات الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ كشف مدير دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية آسو كمال، يوم الاثنين، عن كميات الأمطار المتساقطة في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، إن موجة من الامطار التي اجتاحت مناطق متفرقة من اقليم كوردستان ومحافظة السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت كمياتها 2ملم.

وبين ان مجموع كميات الأمطار في مركز مدينة السليمانية كانت 15.3ملم، مؤكدا أن هذه الكمية من الامطار أعلى من العام الماضي في نفس هذا الوقت.

وعن أكثر المناطق من حيث كميات الأمطار، أكد كمال أن المناطق الأكثر تساقط كانت في مناطق شاربازير، وسبكركان، وبرزنجه، وجوارتا.

واشار الى ان الامطار عادة ما تتساقط في هذه المناطق منذ منتصف شهر تشرين الأول لكن هذا العام تأخرت قليلاً وهو أمر طبيعي.

وعن كميات الأمطار المتساقطة خلال العام الماضي بين مدير الانواء الجوية، أن الكميات كانت طبيعية باستثناء مناطق في إدارة گرميان التي انحسرت فيها كميات الأمطار، مشيرا الى ان التقرير والتوقعات تشير إلى أن كميات الأمطار في هذا العام ستكون طبيعية.

وعن مدة هذه الموجة من الأمطار، أوضح كمال، أن الموجة ستستمر لساعات الليل وسيعود الجو لطبيعته بدء من ساعات الصباح وسترتفع درجات الحرارة نوع ما خلال يوم غد.