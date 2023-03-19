أنواء السليمانية تعلن طقس نوروز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في محافظة السليمانية، يوم الأحد، أن طقس عطلة نوروز في السليمانية سيكون غير مستقر وستستأنف الأمطار في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان.

وقال آسو كمال مدير الأرصاد الجوية والرصد الزلازل في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة سترتفع اليوم لكن الجو سيكون غير مستقر اعتباراً من الغد وستستأنف الأمطار في مناطق متفرقة من اقليم كوردستان خلال عطلة نوروز".

واضاف، أن "هطول يوم امس 2.7 ملم من الأمطار في السليمانية، وكمية الأمطار هذا العام أعلى من العام الماضي".

وتابع كمال ان "إجمالي هطول الأمطار هذا العام في السليمانية بلغ 520 ملم ، وهو أكثر من العام الماضي ، فيما بلغت كمية الأمطار في العام الماضي 368 ملم".